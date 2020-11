'Always Franco'

DOMINIQUE FAGET via Getty Images

Christiane tuvo un accidente viviendo en la RDA y despertarse de golpe en otra realidad era un cambio que necesitaba tiempo para asumir. España se despertó con un apoyo considerable al dictador y no podía acostarse esa misma noche repudiando un sistema que se había instalado durante décadas. Como en el caso de Christiane, el camino hacia la apertura debía hacerse lentamente para evitar daños mayores.

No me siento suficientemente valiente para cuestionar el papel de los principales actores de la transición española. Creo que no puedo asegurar que yo lo hubiese hecho mejor y, honestamente, considero que muchos de los que afirman que lo hubiesen hecho mejor tampoco podrían. Conciliar posiciones tan distantes durante tanto tiempo, viendo las actitudes maniqueas que imperan en algunos dirigentes políticos de nuestros días, creo que confirma mi teoría pesimista.

Como afirma Alberto Tellería, “el franquismo era más reaccionario que ideológico”, y seguramente por esta aparente indefinición ideológica se instaló con cierta comodidad entre importantes capas de la sociedad española de mitad de siglo pasado, y borrarlo no era una labor fácil.