Amanda Romero (Más Madrid): "Llenaría Las Ventas de cultura de la que engrandece al ser humano"

En el hogar de Amanda Romero conviven dos perros -Noa y Eika- y tres gatos -Olivia, Arrow y Martin-. Pero pasan constantemente más animales, es casa de acogida. Se llevan muy bien. Su obsesión: que la protección animal tenga un mejor lugar en las instituciones. Y desde el martes que tomó posesión lucha por ello en el Ayuntamiento de Madrid. Representando a Más Madrid, se ha convertido en la primera concejal animalista en el palacio de Cibeles. Romero confiesa durante la entrevista, frente a la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, que ha llegado a la política para romper el muro institucional. Lo tiene claro y lo dice con convicción: “La tauromaquia no debe recibir dinero público”. Un mensaje muy diferente al de los que gobiernan ahora en el Ayuntamiento y la Comunidad, con José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso defendiendo un mensaje protaurino. Para ella, ese pensamiento es del pasado. “Esa idea de la España de toros se superó hace mucho tiempo, ahora somos un país más moderno”, reflexiona, a la vez que dice que esa prohibición debería tener un periodo de transición para el sector económico que representa. Y aviso para navegantes: la cazadora que lleva, subraya, es de polipiel. ¿Por qué meterse en política? Es un buen lugar desde el que transformar e impulsar cambios sociales. He estado los últimos diez años trabajando en política pero no desde lo institucional y siempre he tenido la sensación de que había un muro muy difícil de traspasar. Para mí es romperlo y poder trabajar. ¿Cuál es tu principal objetivo ahora que tienes escaño? Dejar la protección animal en un mejor lugar que el que tiene ahora mismo en el consistorio.

SERGI GONZÁLEZ Amanda Romero en Las Ventas

¿Se podría decir que es un consistorio protaurino? El gobierno actual es absolutamente protaurino, pero me refería más a darle a la protección animal un lugar en la institución. La corporación está en las antípodas de esta cuestión. Ahora es algo pequeño desde el enfoque de salud y con pocos recursos. ¿En Madrid no hay lucha animalista de verdad en este momento? En Madrid sí, hay mucha lucha, muchas organizaciones y un tejido fuerte con mucha trayectoria y experiencia. Lo que no hay es un Ayuntamiento a la altura de ese movimiento social y asociativo. Hay una distancia gigante.

La tauromaquia no debe recibir dinero público

¿Prohibiría las ayudas a los toros? Sí, sí. Estamos viendo cómo Ayuso otorgaba más ayudas a las ganaderías de lidia que a toda la ganadería en general de la Comunidad de Madrid. Un agravio comparativo absoluto. La tauromaquia no debe recibir dinero público. ¿Qué haría con la Plaza de las Ventas? La llenaría de cultura de la que engrandece al ser humano, de música, de exposiciones, de eventos. La convertiría en un espacio de encuentro, de pensamiento y de debate. Un lugar de expresiones culturales que no tengan que ver con el maltrato hacia los animales.

SERGI GONZÁLEZ Amanda Romero durante la entrevista

Si gobernase ahora mismo, ¿la prohibición de la tauromaquia debería ser inminente o con un periodo de transición? Tendría que tener un periodo de transición, claro que sí. La tauromaquia también, aunque en una situación muy precaria, necesita una evolución y una transformación. Es un sector económico que necesita una transformación, ayudándolo en esa evolución y dirigiéndonos hacia una sustitución de este tipo de espectáculos. ¿Supondría la prohibición de los toros, como dicen algunos, acabar con la esencia de España? No, en absoluto. España es muchísimas cosas, una cultura riquísima y bellísima que no tiene nada que ver con la tauromaquia. Esa idea de la España de toros la superó este país hace mucho tiempo. Ahora somos un país más moderno, en el que precisamente la cuestión de la sensibilidad hacia los animales es creciente y notable. Ha habido una evolución como sociedad y ciudadanía, España es un país con un movimiento asociativo de protectoras de animales. Es la España que se corresponde con los tiempos actuales.

Los zoos tienen que evolucionar

Si llegara al gobierno municipal, ¿cuáles serían las tres primeras medidas a plantear? Lo primero sería la creación de un área específica para la protección y defensa de los animales. Otra de las prioridades sería el trabajo educativo con proyectos en los colegios e institutos. Y tercera medida: la apertura de un nuevo centro de protección animal, el actual albergue está cerrado por saturación. ¿Es Madrid una ciudad hostil para tener animales? Creo que no. Más del 30% de la ciudadanía convive con animales y cada vez más estudios demuestran que la convivencia en una ciudad como Madrid es un impulso para la calidad de vida de las personas y la creación de comunidad.

SERGI GONZÁLEZ Amanda Romero junto a la estación de Ventas

¿Se debería cerrar el zoo de Madrid? Los zoos tienen que evolucionar en la dirección de convertirse en centros de recuperación de animales y no tanto de exhibición. Es muy interesante la propuesta de Zoo XXI de Barcelona. Mi apuesta iría en esa línea de reconversión en centros de recuperación, de divulgación del respeto y cuidado de los animales y el apoyo a la conservación de los hábitats in situ. No cerrar, pero evolucionar. ¿Cómo ve al alcalde de Madrid y su evolución de alabado por todos hasta su rol de portavoz nacional del PP? Ha sido más bien un espejismo, el Almeida que estamos viendo ahora es el que ha estado siempre, pero que durante una temporada se ha esforzado por dar esa imagen. Era algo ficticio y tiene fecha de caducidad. Vimos en la moción de censura a un PP muy duro con Vox. ¿Se ha notado eso en el Ayuntamiento de Madrid? Diría que quizá se ha notado algo más de tensión. Pero acabo de aterrizar y no tengo esa visión tan directa.

La mayor parte de la gente joven no comparte que la caza sea un deporte o una actividad de ocio

¿Cómo está el proyecto de Más Madrid? Estamos en nuestro mejor momento, hemos pasado un proceso organizativo que nos ha fortalecido, tenemos asambleas en todos los distritos y un equipo fuerte. Está floreciendo y con fuerza y energía para ser la alternativa. ¿Echa de menos a Manuela Carmena? Es una referencia y una inspiración. También es momento de coger lo que nos sirve de su legado y al mismo tiempo ver qué toca de ahora en adelante. ¿Cómo es el Madrid de finales de noviembre con la segunda ola? Es una ciudad más triste, con más incertidumbre, atravesando dificultades y demostrando que la ciudadanía está muy por delante del gobierno que tiene. Es un ejemplo de ciudadanía y está dejando en evidencia que la respuesta del Ayuntamiento está siendo insuficiente. Aunque ahora la Comunidad tiene los mejores datos. ¿Se cree el milagro de Ayuso? No, no, claro que no. ¿Debe ser Rita Maestre la candidata a alcaldesa de Más Madrid? Queda mucho para eso, ahora mismo Rita es nuestra portavoz, elegida en un proceso interno ejemplar. Es nuestra líder en la ciudad, iremos viendo de aquí a 2023 cuál es la mejor decisión.

SERGI GONZÁLEZ Amanda Romero, tras la entrevista