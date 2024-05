Llados dice que dormir es de pobres: el mayor experto en sueño de España lo sentencia sin pestañear 

Amadeo Llados es una especie de gurú que se hizo famoso hace un tiempo por decir que fue a desayunar a un bar y que sólo había "panzas" y "mileuristas". Este madrileño de 30 años vive en Miami y cada vez que habla suele dejar polémicas declaraciones.

En Better Podcast han entrevistado al doctor Eduard Estivill, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud del Vallès, y una eminencia en su campo, y le han preguntado por unas declaraciones de Llados.

Afirmó Llados que él duerme cuatro horas y a veces tres y que "ni de coña" ocho porque "eso es de fucking pobres". "Yo no quiero dormir. Mi vida es tan emocionante que no quiero dejar de vivirla. ¿Tú te querrías ir a dormir en una mansión de 20 millones con siete coches ahí fuera? Tu mujer que está deliciosa, amigas, jets...", continuó.

Y sentenció: "La gente quiere dormir porque quiere escapar de su realidad porque su vida da pena. Tú tienes que trabajar más. Es que estoy cansado me voy a hacer una siesta, no haz burpees".

Sin pestañear, el doctor Estivill ha dejado claro por qué es un error todo lo que dice: "Este en unas semanas está en mi consulta. No sobrevivirá. Durmiendo tres horas tiene mucha posibilidad de tener accidentes, de su mente no funcionar, etc. Te tienes que reír de esto. No puedes... este hombre debe tener muchos seguidores pero la verdad es que científicamente no se aguanta por ningún sitio".