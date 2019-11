Antidisturbios franceses comienzan a desalojar a los manifestantes en La Jonquera

Los antidisturbios franceses han comenzado a desalojar en Le Perthus (Francia) a los manifestantes que bloquean el paso fronterizo de la autopista AP-7, la principal conexión por carretera entre Francia y España, convocados desde este lunes por Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del “procés”.

Después de casi 24 horas de bloqueo de la autopista por el paso fronterizo de La Jonquera, el dispositivo policial en el lado francés se ha reforzado con numerosos vehículos y los agentes de la Gendarmería han comenzado a retirar, inicialmente una a una, a las personas sentadas sobre el asfalto.

Los concentrados han entonado cánticos como “somos gente de paz” y han hecho sonar cacerolas ante la actuación de los antidisturbios, que también han utilizado un gas irritante para hacer retroceder a los manifestantes y avanzar en dirección al punto fronterizo entre España y Francia.

A medida que avanzaba la acción policial, los agentes han aumentado la fuerza empleada en el desalojo mientras sorteaban las barricadas que los manifestantes han dispuesto entre la línea en la que se encontraba la Policía francesa y el punto fronterizo entre ambos países.

En la parte española, en La Jonquera (Girona), algunos manifestantes conversan también con los Mossos d’Esquadra, que cuentan con mediadores para acordar una retirada pacífica de los vehículos que bloquean la vía.

Esa conexión entre España y Francia, la autopista AP-7 y la A9 a uno y otro lado de la frontera, lleva casi 24 horas cortada por esta protesta.

El objetivo de Tsunami Democràtic era mantener la acción hasta este miércoles, y esta mañana ha hecho un llamamiento a reforzar la presencia de personas mientras los antidisturbios franceses se preparaban para el desalojo.

El colapso en la AP-7 ha provocado también una sobrecarga de tráfico en la red viaria de la zona como sucede en la N-II, donde se desvía el tráfico antes de llegar al punto del bloqueo.

La protesta ha provocado las quejas de transportistas y empresarios, que habían pedido a las administraciones que adoptaran medidas para recuperar esta conexión principal por carretera entre España y Francia.

Torra avala la protesta

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que respeta el corte en la frontera porque “este país defiende el derecho a la protesta” y ha replicado a Foment del Treball que “a quien le tiene que pedir” que termine el conflicto catalán es “al presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra ha afirmado que “le sabe mal” las repercusiones económicas del corte de la autopista, de más de 24 horas de momento, organizado por la plataforma Tsunami Democràtic, pero “este país defiende el derecho a la protesta”.

Después de que Foment del Treball haya emplazado al Govern a restablecer la normalidad en la frontera con Francia, Torra le ha replicado a la patronal que “no se equivoque de interlocutor”.

“A quien Foment le tiene que pedir que el conflicto termine es al presidente del Gobierno español; que llame a Pedro Sánchez y le diga que tiene que hablar con el presidente de la Generalitat”, ha subrayado, tras asegurar que desconoce los planes de Tsunami Democràtic.

Ha recordado en este sentido que este pasado lunes volvió a llamar a Moncloa y Sánchez no se puso al teléfono: “Este menosprecio, a mi me parece impropio de un gobernante europeo y me parece de una irresponsabilidad y una dejadez de funciones inexplicable”, ha afirmado.