Las tres negaciones de Ana de Armas sobre su reconciliación con Ben Affleck

Como cantaba Amy Winehouse en Rehab, Ana de Armas ha dicho “no, no, no” a los rumores de reconciliación con Ben Affleck . La pareja mantuvo una relación de un año que se vio marcada por sus paseos por las calles de Los Ángeles durante la pandemia, pero fue a finales del pasado mes de enero cuando esas caminatas se truncaron. Y acabaron con De Armas en la basura, literalmente.

Este fin de semana, la actriz que se encuentra grabando el biopic de Marilyn Monroe para Netflix compartía un story en Instagram en el que aparecía luciendo el colgante con la mitad de un corazón que compartía con el actor que dio vida a Batman. Eso desató todos los rumores de reconciliación, que De Armas ha zanjado, no una, sino tres veces.

View this post on Instagram

Por si a alguno todavía no le quedaba claro que se reavivara el romance entre ambos es pura ficción, la hispano-cubana compartió otra imagen donde mostraba que el collar encaja también con la otra mitad de Karla Welch, su afamada estilista.

Para enterrar por todo lo alto cualquier atisbo de relación, Armas tiró de La ambición rubia para negarlo una tercera vez. Nada menos que compartiendo un fragmento de la cinta Los caballeros las prefieren rubias. En las imágenes se ve a Monroe cantando una parte del tema Diamonds are a girl’s best friend en la que dice que no a todos sus pretendientes dándoles con un abanico en la cabeza. “Lo que ella dijo”, ha añadido en el pie de foto.