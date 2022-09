Ana de Armas fue a la tumba de Marilyn Monroe a pedirle permiso para rodar 'Blonde'

A pesar del esfuerzo tanto mental como interpretativo que hizo para ponerse en la piel de ‘la ambición rubia’, la protagonista de Puñales por la espalda ha declarado que el personaje no se hizo dueño de su vida. “No me malinterpreten, me divertí mucho. No estuve de ninguna manera en el personaje durante nueve semanas, ni entre tomas, ni en mi descanso para comer. Era Ana”, ha detallado.