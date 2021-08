Ana Milán cuenta una anécdota familiar, recibe este insulto y su respuesta es para enmarcar

Conversación con mi sobrino Alejandro (10 años):



-Y esta es su casa.

-No, tía, no es su casa. Es de quien la construyó.

-Alejandro, joder, no digas tonterías.

-Soy un niño y puedo decir tonterías igual que tú puedes decir palabrotas por ser mayor.



Tracatrá. Buenos días.