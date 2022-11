Ana Milán responde al tuit más polémico del PP con una simple foto: no necesita ni una palabra

Desde el PP de la Comunidad de Madrid, calificaron la manifestación de “rotundo fracaso”, tal y como publicaron en Twitter mediante un vídeo del diputado madrileño Pedro Muñoz: “Mónica García dijo que la manifestación sería un éxito si recibía el apoyo unánime de Madrid, pero hoy hemos visto que el 99% de los madrileños no han apoyado esa manifestación”.

“Ese plebiscito personal en el que ha querido convertir esta historia se ha convertido en un rotundo fracaso, no solo por el apoyo minoritario de los madrileños a su política, si no también por el contenido de los mensajes y los mantras que hemos podido oír en esa manifestación. Estos demuestran que no era una manifestación sanitaria y sí un ataque político a la Comunidad de Madrid. Si hace honor a su palabra, García y toda la izquierda deben dejar de entorpecer y apoyar a la Comunidad para hacer una mejor sanidad en la región”, valoró.