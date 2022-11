Ana Orantes y todas las Anas que usó y tiró la tele y el mundo entero

La acompañé a maquillaje yo, que es algo que siempre hacía la azafata, pero no sé por qué consideré que Juana era especial y que debía atenderla yo, que era la coordinadora del espacio, un programa de testimonios que esa noche versaba sobre mujeres maltratadas, así como concepto. Intentando que se relajara le hice comentarios tontos tipo, ‘verás que guapa te van a poner, ya verás’. Me contó que desde su boda no había vuelto a maquillarse bien, para salir a la calle, con lo presumida que ella había sido… Al poco de casarse lo hizo para ir al bautizo de su sobrina y su marido, Ramón, le dio una paliza. Desde entonces nada. Tenía las pinturas escondidas en casa y a veces, cuando nadie la veía, se pintaba un poquito…

Me contó todo esto de corrido, nerviosa como estaba. Yo la dejé en la sala de maquillaje tocándole el brazo, desplegando esa simpatía exagerada, esa condescendencia que siempre usábamos en estos casos. Y me fui a control, a los preparativos de un programa que duraba casi cuatro horas, en directo, con tensión, con polémicas, con testimonios, con basura, con desmesuras.

Era antes de Ana Orantes , justo unos meses antes supongo, no recuerdo bien el día, pero antes seguro, porque cuando la vi en Canal Sur contarle a Irma Soriano su tragedia, y cuando supe que su exmarido José Parejo la había quemado viva, yo pensé en Juana. El programa además llevaba poco tiempo en antena, eso sí que lo recuerdo. Aún estábamos todos bastante contentos, yo aún no tenía la sensación de estar haciendo MALA televisión, de estar malbaratando lo que significaba el servicio público televisivo, de estar matando a la periodista que yo quería ser, a la persona que quería ser.

No sé cómo llegó Juana a nosotros, al equipo de redacción. Eran tiempos sin Internet, donde los testimonios que venían a programa lo hacían tras un intenso trabajo de búsqueda, lleno de casualidades, listines telefónicos, conversaciones y vivencias personales del equipo. El caso es que llegó. No recuerdo tampoco qué edad tenía, pero mayor no era, eso seguro, tenía una hija pequeña. Quizá tenía 30 años, como yo entonces, pero a mí me parecía de la edad de mi madre. La mala vida que le daba Ramón, claro.