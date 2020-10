Ana Rosa Quintana deja perpleja a Inés Arrimadas con este comentario sobre su vestimenta: "Es que de verdad..."

Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ha estado este jueves con Ana Rosa Quintana en El Programa de AR, el programa matinal de Telecinco, antes de entrar al Congreso para la segunda sesión de la moción de censura.

La entrevista ha acabado de una forma muy particular y llamativa. La presentadora ha aprovechado el color de la chaqueta de la política para hacerle un comentario.

“Le vemos muy de amarillo (en relación al color indepedentista), no sé...”, ha bromeado Quintana, justo antes de despedir a Arrimadas. La líder de Ciudadanos se ha reído y, tras un segundo, ha contestado a la periodista.

“Es que de verdad, no me puedo vestir de amarillo porque es indepe, de rojo porque es socialista, ni de azul ni de verde... yo ya no sé”, ha respondido Arrimadas, mientras Quintana se reía en el plató.

La presentadora, también en un tono muy distendido, le ha dado una alternativa: “De blanco, de blanco. Que estabas muy guapa ayer”.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció este miércoles en el Congreso que ella y su grupo iban a votar no en la moción de censura y reprochó que se utilice el tiempo de esta forma.

“En este momento muere un español cada siete minutos por coronavirus, en lo que dure esta moción de censura habrán fallecido 130 o 150 españoles más”, ha señalado, quejándose de que no se usen estos días para tratar de encontrar medidas que detengan el avance de la pandemia.