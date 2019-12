Ana Rosa desvela una conversación privada con Rivera antes del embarazo de Malú: esto fue lo que le dijo

Albert Rivera y Malú esperan su primer hijo. El exlíder de Ciudadanos y la cantante han anunciado en sus respectivas cuentas de Instagram que la artista está embarazada.

“Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor”, ha escrito Malú en Instagram.

La noticia ha pillado a los programas matutinos en plena emisión. Ana Rosa Quintana ha contado la noticia en El programa de AR y ha dado la enhorabuena a los padres.

La presentadora ha desvelado una conversación privada entre ella y Rivera en plenos rumores de embarazo de Malú. La charla tuvo lugar cuando el por entonces político acudió a su programa en plena campaña electoral.

“Había muchos rumores y el día que vino aquí Rivera, cuando todavía estaba en política, cuando todavía era candidato, yo cuando salimos le dije ’Oye, ¿vas a ser papá?′ Porque claro, tampoco me parecía para una entrevista política preguntarle si va a ser papá no me parecía. Y me lo negó”, ha contado Quintana.

”¿Estaría embarazada Malú? Lo sabremos en cuanto nos enteremos de cuánto tiempo está”, se ha preguntado.