Ana Rosa Quintana: los entresijos de la reina de las mañanas a la que se ama o se odia

Terán considera importante a la hora de explicar el éxito de El programa de AR lo bien articulado que tiene Mediaset el universo de los realities. No hay programa de Telecinco que no se alimente de un acontecimiento que suceda en algún concurso o espacio de la cadena, una capacidad que Antena 3 o La 1 no tienen.

La Campos llegó a lo que ahora es Mediaset en 1996 y puso los cimientos, la estructura y casi pintó algunas paredes de esa casa que ahora son las mañanas de Telecinco. “María Teresa fue la que consiguió cambiar las mañanas y hacerlas liderar, y eso lo heredó Ana Rosa. No es una cosa de la noche a la mañana, es un trabajo de generar rutinas, de crear citas y Ana Rosa tiene la cita muy bien marcada. La gente dice ‘pon Ana Rosa’. Es que no hace falta llamarlo de otra manera. En otros canales es más complicado. Al programa de Susanna Griso sí se le llama Espejo publico ”, señala Terán.

“La gente la ve porque entiende que tiene criterio. Tenía criterio cuando los desahucios y ha tenido criterio al ver que la pandemia no era una gripe”, asegura Pilar García de la Granja.

La colaboradora considera que la presentadora de Telecinco no polariza: “Me parece injusto. Destacaría que Ana Rosa tiene información buena, buenas fuentes y capacidad de contrastar la información. Luego tiene libertad para decir lo que cree que le parece bien y lo que no le parece, también. No creo que eso sea polarizar. Es contar lo que hay”.

¿Es Ana Rosa Quintana de derechas?

Pero, ¿es Ana Rosa Quintana de derechas? Haciendo una rápida búsqueda por redes sociales parece que sí. Algo que Pilar García de la Granja no comparte: “Yo no sé quién percibe eso. Es que hace ocho años Ana Rosa era de izquierdas. Los periodistas no somos de derechas o de izquierdas. Ana Rosa es coherente con lo que piensa, con lo que pasa ahora, con lo que pasaba hace ocho años y hace 15. No sé cuál es la percepción que tú dices, afortunadamente el mundo no es Twitter”.

“Como le dijo un día María Teresa a Ana Rosa, yo no soy parte del decorado y Ana Rosa ahora tampoco es parte del decorado, por eso se moja. Y se moja muy segura de sí misma porque como lleva tantos años liderando y parece que no hay quien la tosa hace que que sea muy libre para poder marcar su línea editorial”, recuerda Terán.

El director de El Televisero sí cree que hay una premeditación en Ana Rosa para “erigirse sin complejos en un altavoz de la derecha mediática”: “La propia presentadora se enfanga y se ha aprovechado de la pandemia para profetizar a la opinión pública con monólogos donde expulsar bilis contra el Gobierno y la izquierda”.