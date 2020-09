Ana Rosa Quintana pide perdón tras este duro comentario a Monedero en pleno directo

Ana Rosa Quintana, presentadora de El Programa de AR (Telecinco), ha sorprendido en pleno directo al hacer referencia a Juan Carlos Monedero en términos muy duros y en su presencia.

Ha sucedido durante el debate que han protagonizado representantes de distintas fuerzas políticas en el plató del programa presentado por Quintana.

Todo después de un comentario de José Zaragoza, diputado del PSOE, que ha bromeado con la orientación política de la periodista. “Dicen que eres del PSOE”, ha dicho sobre lo que se lee en las redes.

“Unos días soy del PSOE, otros de Esquerra...”, ha respondido irónica Quintana, quien ha sorprendido con este dardo a Monedero, representante de Unidas Podemos en la mesa.

“Quien sabe de quién soy es Monedero, que no tiene ni puta idea..., perdón, que no tiene ni idea”, ha asegurado.

Un comentario que se ha producido tras un rifirrafe que han mantenido ambos después de que el politólogo acusase a la presentadora de no haberse leído la Constitución.

“Perdona, no, no, no, a ver, para empezar: yo me he leído la Constitución posiblemente tantas veces como tú. Pero a mí no me pongas, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no confundamos las cosas, ¿eh?”, ha contestado la presentadora.

“No, no te confundo, Ana Rosa, no te confundo, cómo te voy a confundir, faltaría más”, ha ironizado Monedero.