Ana Rosa Quintana recuerda lo que pasó en 2017 nada más empezar su programa

“La justicia en ningún momento impide tramitar las leyes que quiere sacar adelante Moncloa. La justicia quiere que se siga el procedimiento ordinario y no el atajo, con el debate parlamentario, redacción de informes y transparencias. Hágalo por la vía legal y no habrá ningún problema”, ha descrito, añadiendo que “el poder ejecutivo y legislativo no pueden fagocitar al judicial”.