Anabel Pantoja estalla contra los que la acusan de tener una adicción: "¿Dónde está el delito?"

Anabel Pantoja ha vuelto a estar en la diana de las críticas en redes sociales. Esta vez no por su físico ni por los problemas familiares sobre su tía Isabel Pantoja y sus primos, Kiko y Chabelita, si no por una fiesta que celebró el sábado en su casa.

Tras compartir varias imágenes en Instagram en las que aparecía bebiendo alcohol y cantando, la sobrina de la tonadillera recibió numerosos mensajes ofensivos, algunos de ellos acusándola de tener un problema con la bebida.

“Yo tan feliz, ayer era sábado, estamos en Navidad y poco podemos hacer que estar en casa y celebrarlo. Me he quedado sorprendida porque gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo”, ha empezado diciendo en una serie de vídeos que ha compartido en stories.

“Me creo que estoy en mi casa, que estoy cantando una sevillana que me chifla y que he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?”, ha sentenciado la colaboradora de Mediaset visiblemente enfadada.

Tras estas duras acusaciones, que llegan meses después de que Pantoja confesase en Sábado Deluxe (Telecinco) que tenía un problema con los somníferos, Pantoja se ha defendido de quienes la acusaban de “cantar mal”. ”¿Puedo cantar en mi casa? Os juro que jamás pensé que las personas les diera coraje o rabia ver a alguien divertirse. Claro, esto lo hace Jennifer López, Maluma o Kim Kardashian y no pasa nada. Sábado, Navidad, mi casa, mi copa y mi cante, ¿dónde está el delito?”, ha acabado diciendo la sobrina de la tonadillera.