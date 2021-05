Por qué Lukashenko ha elegido convertirse en pirata frente a Europa

“Si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder”, decía Abraham Lincoln. Al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, llevar al mando de su país desde 1994 le ha servido para demostrar un alma dictatorial, represiva, violenta, la del viejo dinosaurio de la era soviética que se resiste a la democracia y que aplasta a la disidencia con triquiñueñas gravísimas. La última, el secuestro de un avión comercial de bandera irlandesa, con ruta entre Grecia y Lituania, para interceptar a un periodista crítico, Roman Protasevich.

La respuesta contra su acto de “terrorismo de estado” y “piratería”, como lo califica la Unión Europea, ha sido inmediata: un paquete de sanciones desconocido hasta ahora, con el que Bruselas trata de impedir que se repitan nuevos incidentes y obligar a Minks a aflojar su presión sobre la disidencia que exige el fin de la era Lukashenko. Si tan severa han sido la respuesta -y sin contar aún las represalias por venir de EEUU, anunciadas por Joe Biden-, ¿por qué ha sado este paso al dictador? ¿Qué le ha llevado a encender así a Europa?

“Estamos ante una combinación de elementos, pero el primero de ellos, que lo impregna todo, es su propia megalomanía creciente. Es una vuelta de tuerca sobre los desmanes que lleva décadas cometiendo. Arriesgada, pero en esa línea. Europa [que no reconoce su victoria en las pasadas elecciones de agosto] es su enemigo y le gusta provocarle”, sostiene Matthias Poelmans, especialista belga en Unión Europea.

A su juicio, ese marco es esencial para leer cada decisión del último dictador de Europa. “Como la mayoría de los autócratas, está convencido de que puede violar las leyes de forma impune, sin consecuencias o no demasiado graves. Sabe que hay normas, escritas como la que regula la aviación civil, o no escritas, como las básicas relaciones diplomáticas, que se violan y no tienen un castigo. Juega con que tiene oponentes verdaderamente democráticos, como la UE o Estados Unidos, que no pueden recurrir ni al ojo por ojo ni a violaciones como las suyas”, añade.