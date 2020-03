Andalucía y Sevilla, ante el reto de definir marcas propias (y que no se las definan)

Es de crucial importancia trazar un rumbo nuevo, si es necesario a través de estas marcas, para salir de la crisis permanente, casi humanitaria, en la que se encuentra. De lo contrario, Andalucía, rubricará la propia acta de defunción, sometiéndose de manera perpetua a la pobreza, la incultura e incluso a la vulnerabilidad política. Esto no es hablar de nacionalismo, sino interés legítimo por querer dejar de ser una de las regiones más pobres de Europa. Conseguir esto a través de las propias decisiones con respeto a la propia idiosincrasia y a los valores propios no es más que ser capaces de mantener una sostenibilidad social, cultural, económica y ambiental que durante cientos de años le ha permitido ser lo que aún es hoy y no sabemos por cuánto tiempo: un paraíso natural de gente de paz, de abundantes recursos para las personas de hoy y mañana que son además gente de luz. Aunque, a día de hoy, no sean muy capaces de reconocerse en el espejo. Esta desfiguración no ha sido natural, sino que viene de la definición de Andalucía por parte de agentes externos a los que ha sido sometida, como otras marcas que han definido desde una posición de dominancia lo que es Andalucía.

Si una marca se puede definir como «una percepción voluntariamente estructurada que se reproduce en la mente del consumidor, que es capaz de provocar una serie de sensaciones y emociones que condicionan su relación con un producto o servicio». Una ciudad o región como es Andalucía debería ser capaz de transmitir una serie de valores se puede convertir en toda una garantía de éxito económico, social y cultural que generen riqueza a los habitantes. Y no, lo turístico no genera riqueza, consume la que hay. Véase los precios de los alquileres y como empeora la calidad de vida de la población.

No es raro encontrarse de frente con barricadas de prejuicios cuando un andaluz sale adelante. No reproduciremos aquí ninguno, pero de todos son bien sabidos. Además, se ven magnificados desde las distintas maquinarias mediáticas. La importancia de la acción mediática a la hora de formar opiniones y actitudes con respecto a productos, ideas o lugares está fuera de toda duda. En este sentido, véase la chacha en Madrid con acento andaluz de Médico de familia, el bético y sevillista de Uber con el que de atrasados rayamos la homofobia, para Casa Tarradellas somos los de las mudanzas, etc. Jamás verá representada ninguna de las hablas de 8 millones de andaluces en televisiones nacionales para hacer otra cosa diferente a contar un chiste. Jamás verá un jefe, o una jefa, andaluz dando órdenes a madrileños, vascos, catalanes o burgaleses. Anuncios, marcas, relatos, ideas y percepciones que al final definen quién es el público objetivo de los anuncios, quién tiene dinero, quién tiene poder de decisión y quiénes son solo los proveedores de bienestar, alienados y condenados a visiones parciales e interesadas de los hoy situados en posiciones de poder.

¿Por qué?

Pues porque la marca Andalucía siempre la han definido otros para interés propio. Ciudades tremendamente famosas han sabido aprovechar su potencial, su lado más positivo, la «Lieux de Mémoire», convirtiéndose en verdaderos iconos mundiales. El ejemplo más claro es el de Nueva York, que con su campaña «I love NY» consiguió llegar a todos los frigoríficos del mundo a base de imanes. La capital de los rascacielos, del cine, de la libertad… un crisol de culturas, todos esos valores agrupados en una sola sigla: NY. De no haber gestionado su propia marca bien podría ser la capital de los atentados, la inseguridad o la desigualdad.

¿Qué dice la gente hoy de nosotros? ¿Qué retos y barreras del place branding existen para Sevilla y Andalucía?

Andalucía tiene recursos suficientes para definir su propia marca sin complejos. Y es que parece increíble pero aún en 2019 hay gente que no cree que los andaluces y andaluzas tengan derecho a decidir sobre estas cosas, incluso desde la democracia, que es decidir sobre lo tuyo. Poco se habla de la poesía y literatura andaluza, que alberga dos premios Nobel como Aleixandre y Jiménez. Poco se habla de los maestros de la pintura como Velázquez o Picasso. Poco se habla de héroes de la altura de Carlomagno o Napoleón de su tiempo, como también lo fue Abderramán III. Si me pongo flamenco, por no hablar de Rosalía vs. la cantera del flamenco que inunda ciudades como Granada, me voy hasta la Reconquista, que nunca fue tal, sino un término creado a finales del siglo XVIII para apoyar la construcción de otra marca territorial, la marca del imperio español.

Podríamos seguir desmontando mitos como el PER que tanto les gustaba a los políticos catalanes de hace no tanto o la denostación de las hablas andaluzas en los medios generalistas españoles en un proceso de alienación que da pie a muchas cosas, todas malas. ¿Alguien se ha preguntado dónde están los apellidos andaluces? Elija usted la que quiera. Andalucía es, desde hace tiempo, un producto que venden otros.