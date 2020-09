Andrea Levy, trending topic por este 'patinazo' en directo en 'Al Rojo Vivo'

Andrea Levy, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, se ha convertido en ‘trending topic’ este martes por un patinazo lingüístico que ha sufrido durante una entrevista en Al Rojo Vivo, de La Sexta.

La política del PP fue preguntada sobre las imágenes que se vieron el domingo pasado en el Teatro Real, cuando un grupo de espectadores que había acudido a la ópera pidió suspender la representación alegando que no se cumplía la distancia de seguridad.

“A mí esas imágenes me producieron preocupación”, ha afirmado Levy, cometiendo el desliz al no decir “produjeron”. “Yo creo que no se deben estigmatizar los lugares culturales como lugares en los que haya posible contagio”, ha proseguido la concejala, que ha subrayado que el Teatro Real dio una respuesta rápida.

“Pero sí que es cierto que no podemos dar esas imágenes, que se debe corregir y que los espacios culturales son seguros y que necesitamos, más que nunca en estos momentos, cultura”, ha asegurado Levy.

El error de Levy ha generado mucho alboroto en las redes sociales con reacciones como estas: