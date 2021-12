Ángel León, de 'Aponiente', responde tajante a lo que han dicho de él los críticos gastronómicos

Ángel León, chef de Aponiente, restaurante con tres estrellas Michelín, ha mantenido una charla con Fran Rivera dentro de la sección Rivera y amigos que el torero tiene en Espejo Público, el programa de Susanna Griso en las mañanas de Antena 3.

El conocido como Chef del Mar le ha abierto a Rivera las puertas de su casa y le ha explicado cómo funciona su restaurante, ubicado en El Puerto de Santamaría, en Cádiz.

León ha contado que tiene una plantilla formada por 72 trabajadores, todo un logro porque el proyecto empezó con seis. Aponiente cierra ahora tres meses “para reinventar la nueva temporada y todas las cosas nuevas que vienen a nivel de investigación, de cocina y de puesta a punto del restaurante”.

En este tiempo, el equipo del restaurante trabaja de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, algo que le permite al Chef del Mar disfrutar más de su familia y de sus hijos: “Los fines de semana libre. Es como Disneyworld para mí. Ya con eso estamos pagados. Pagadísimos”.

Ya en los aledaños del restaurante, ubicado en un molino de más de 200 años, León ha afirmado sincero que “el sitio es un sueño”.

En ese paseo exterior, Rivera le ha comentado al cocinero que los restaurantes Michelín “tienen fama de que aprovechan muy poco de la materia prima” y que, por ejemplo, “de un lenguado utilizan muy poquito”: ”¿Tú aquí?”.

En su réplica, León ha aprovechado para responder a algunos críticos gastronómicos que hablan de que su tipo de cocina no es muy atractivo: “Hay muchos críticos gastronómicos que dicen que la cocina de Aponiente es fea. Yo no busco la belleza. Aprovecho todo: la piel, las espinas, las escamas. Somos como gatos. Aquí no tiramos nada”.

Ha proseguido León explicando que su forma de cocinar es “un ejemplo” para todos aquellos cocineros que pasan por su restaurante para trabajar y formarse: “Eso es lo que se van a llevar de aquí: el aprovechamiento de todo”.

“Aquí en Cádiz llevamos en crisis desde los Fenicios entonces aquí tenemos que cocinarlo todo. Esto es un tema cultural. Mucha papa y aprovechamiento de todo”, ha señalado el cocinero.

“Qué buen mensaje ese, qué maravilla”, ha apostillado Rivera.