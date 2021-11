Ángel Martín da un importante mensaje a quienes están junto a alguien con problemas de salud mental

Ángel Martín ha acudido este miércoles al plató de El Objetivo, donde ha hablado de su libro Por si las voces vuelven, que ya va por la tercera edición y en el que aborda la crisis que desembocó en un brote psiquiátrico por el que estuvo ingresado una semanas.

El cómico y presentador ha señalado que el que está solo es al que no le haya pasado. “A raíz de escribir el libro y verbalizar esto descubro que alrededor del 90% de las personas ha pasado por cosas así, o si no está al borde pasarlas o conocen a alguien que lo está”. “Absolutamente todo el mundo ha estado en momentos así o ha vivido momentos así”, ha remarcado.

“Yo ni siquiera era consciente de que la salud mental era un tema tan tabú como me estoy dando cuenta ahora”, ha destacado durante la entrevista con Ana Pastor. La periodista, además, ha apuntado en ese momento que la salud mental se ha convertido en asunto de primer línea política y que no deja de ser un doble problema: para el que lo padece y para el que lo padece y no puede pagarse una consulta privada.

En ese momento, el cómico ha señalado que le preocupa más el primer paso que hay en todo esto, “que es la empatía de la gente más cercana que tengas”.

“Porque muchas veces... cuantas más herramientas y mas recursos infinitamente mejor, pero es importante no olvidar que el primer paso lo vas a dar tú en tu casa”, ha resaltado.