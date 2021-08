Angelina Jolie bate récords estrenándose en Instagram con Afganistán: "Es repugnante"

Mondadori Portfolio via Mondadori Portfolio via Getty Im

Aunque casi todo el firmamento de Hollywood está reunido en Instagram, una de las más rutilantes estrellas aún no se había iniciado en la red social: Angelina Jolie.

La protagonista de Maléfica ha dado el paso y muy a su estilo. Sus primeras publicaciones nada tienen que ver con ella misma: no posa, no promociona sus películas, no anuncia ninguna marca. La intérprete, también conocida por su activismo, ha estrenado su cuenta con una carta que le ha enviado una adolescente afgana.

“En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que he venido a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos”, explicó Jolie.