Así afronta Anne Igartiburu su separación de Pablo Heras-Casado

“El castigo es no poder estar con mi familia, la decisión fue difícil pero necesaria. Ahora me dedico a cuidarme, a cuidar de la casa, a ordenar, leer, echar cuenta de las cosas que tengo, libros a los que hace tiempo que no hago caso, objetos que colecciono”, dijo de su estancia en la ciudad nazarí a La Vanguardia.