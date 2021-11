“Ante una pequeña sospecha de ictus, no hay que perder ni un segundo e ir al hospital”

Con motivo de esta efeméride, he querido dar a conocer con detalle todo sobre el ictus o, como se conoce comúnmente, infarto cerebral o embolia. Por eso, para que nos ilumine con su conocimiento y experiencia, he entrevistado a Beatriz Yerga, neuróloga en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz , donde disponen de una Unidad de Ictus en la que tratan de manera habitual a pacientes de urgencias, ingresados o en consultas externas que han sufrido esta enfermedad cerebrovascular.

Hablamos de ictus cuando se da una interrupción súbita del flujo sanguíneo de una parte del cerebro, es decir, no llega la sangre a una zona concreta del cerebro y esta se daña o muere.

La obstrucción arterial se produce habitualmente por un trombo, que puede estar causado por distintos motivos. Ya hemos dicho que las causas más habituales son el colesterol o las arritmias llamadas fibrilación auricular. Otras causas menos habituales serían tumores o infecciones como, por ejemplo, ahora que hemos visto que la COVID-19 predispone a que haya más riesgo de trombosis y entre ellas ictus, aunque afortunadamente no es lo más frecuente en esta enfermedad.

Lo que sí tenemos claro es que la edad es un indicador de riesgo, ya que el marcapasos normal del corazón se ve alterado y provoca arritmias, especialmente a partir de los 60 años. También suelen estar más predispuestos a sufrir arritmias algunos deportistas, las personas al enfermar y liberar adrenalina, quienes tienen alteraciones valvulares del corazón, etc.

La OMS estima que, para el año 2050, más del 45 % de los mayores de 65 años sufrirá un ictus. Esto representa casi la mitad de la población de esta franja de edad. Sin embargo, no es una enfermedad que afecte solo a personas mayores, ya que, según los datos del registro de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 27% de los ictus atendidos en los hospitales españoles corresponden a personas de menos de 65 años y un 8%, a pacientes con menos de 50 años.

El ictus es algo que aparece de forma brusca y es bueno prestar atención a las señales que nos indican que algo no va bien. Las más habituales son que se tuerza la boca, dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, pérdida de sensibilidad o alteración del equilibrio. Además de alguno de estos síntomas, el ictus hemorrágico puede conllevar también dolor de cabeza, náuseas o vómitos.

Correr al hospital, ya sea llamando a la ambulancia o incluso, si se retrasa y el paciente está estable, con medios propios. Para evitar que la afectación al cerebro vaya a más, es imprescindible tratarlo cuanto antes. Ante cualquier pequeña sospecha de ictus, no hay que perder ni un segundo e ir al hospital. Ya dicen que EL TIEMPO ES CEREBRO. Además, los tratamientos que se pueden aplicar tienen un periodo de tiempo corto, por eso, debemos actuar cuanto antes.

En el caso de los ictus hemorrágicos, a día de hoy no hay ningún tratamiento en fase aguda. Pero es importante siempre ingresar al paciente, ya que podemos monitorizarlo y controlar todo lo que podría hacerle emporar.

Me da la sensación de que algo que afecta al cerebro debe dejar secuelas importantes…

Aun así, hay que pensar que el cerebro se daña muy rápido, pero se recupera muy lento. Tiene hasta un año (o más) de recuperación, por tanto, no se puede hablar de secuelas hasta un año después. Hay muchas personas que haciendo rehabilitación intensa mejoran mucho, porque se da la plasticidad neuronal. Las neuronas que se han muerto ya no reviven, pero las de alrededor pueden adquirir ese rol.

El cerebro sigue siendo el gran desconocido y no hay que dejar de investigarlo. Es cierto que en los últimos años los tratamientos han mejorado muchísimo, pero aun así hace falta más investigación porque el cerebro se daña muy rápido y hay que conseguir evitarlo.

Actualmente, se está investigando intensamente en encontrar neuroprotectores, para proteger las neuronas de la zona donde no llega la sangre, con el objetivo de mantenerlas vivas. Y también, para regenerar las que queden afectadas. Hay diversos ensayos clínicos, y se está avanzando mucho, pero de momento no han aparecido más novedades. Por ello no hay que dejar de buscar.