Antón Losada trata de explicar así las polémicas palabras de Feijóo: saca una conclusión clara

Losada ha sido uno de los que ha entrado a valorarla. Primero ha reconocido que él no entiende “la contraposición entre muertos y vivos que hace porque los familiares que andan buscando a sus muertos en las cunetas están vivos”. ”¿Para ellos no hay que hacer política?”, ha preguntado.

“Esta contraposición de que yo hago política para los vivos y no para los muertos sería para algunos vivos porque hay otros que por lo visto no tienen derecho a esas políticas”, ha asegurado.

“Siempre había una cosa más urgente y preocupante que hacer: la crisis, la pandemia, etc. En ese sentido no me han sorprendido, lo que me está sorprendiendo y desconcertando más es el el contexto de donde situarlas, ya que es un cambio claro en su discurso”, ha opinado.