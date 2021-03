La llama de la antorcha olímpica ilumina Fukushima

Pool via Getty Images

Pool via Getty Images La jugadora de la selección japonesa de fútbol Azusa Iwashimizu, prendiendo la llama olímpica.

Previstos para julio de este año, los Juegos Olímpicos de Tokio no contarán con público extranjero como medida de precaución ante la pandemia. No obstante, eso no ha empañado el inicio de una ceremonia en la que la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, quien también supuso un simbólico relevo a su predecesor en el cargo, Yoshiro Mori. Este se vio obligado a dimitir tras sus polémicas declaraciones machistas.

La máxima responsable de la organización de los juegos destacó: “Estos Juegos fueron aplazados y, como resultado, hemos coincidido con el décimo aniversario del terremoto. Cuando hemos empezado el relevo y se ha encendido la antorcha, me he echado a llorar”.