Aprendiendo con Cesc Escolà: sobre cuerpos y masculinidad

Fui de esos niños a los que le tocó sufrir los últimos coletazos de una educación franquista en la que nosotros hacíamos gimnasia separados de las niñas. Tuve además la mala fortuna de tener en bachillerato un profesor que hizo todo lo posible para que odiara el deporte y sus alrededores. Vivía los días que tenía clase con él como un auténtico martirio. Desde que amanecía no podía quitarme de la cabeza ese rato de por la tarde en el que me sentiría humillado ante mis compañeros y en el que una vez más me sería imposible demostrar que yo estaba en el buen camino. Es decir, que me iba a convertir en un hombre de verdad y que lo demostraba con mi fortaleza física, con mi cuerpo musculado y con un afán competitivo que me llevaría a entender la vida como una carrera en la que siempre habría un cronómetro midiendo tiempo y velocidad. Nada de eso podía demostrar un adolescente como yo que era rellenito, empollón y demasiado sensible, sobre todo si me comparaba con unos colegas de fratría que andaban todo el día como si llevaran una pistola en cada mano y que parecían no descansar nunca en su necesidad de mostrar al mundo lo machotes que eran. Una puesta en escena que nuestro profesor de gimnasia llevaba a la máxima expresión cuando para animarnos en las espalderas nos amenazaba con ser penetrados por el culo. Es decir, la amenaza de ser un maricón de mierda, junto al suspenso en gimnasia, era uno de esos mandatos de género de los que solo muchos años después me pude liberar, cuando empecé a tomar conciencia de que el modelo de masculinidad patriarcal era una jaula y que me había pasado media vida tras los barrotes.

Gracias a la mirada crítica del feminismo, y a los pocos estudios que hace unos años había sobre la construcción sociocultural de la masculinidad, entendí mucho mejor cómo el cuerpo, una determinada concepción del cuerpo, ha sido y es parte esencial de nuestra definición de hombres. Ajustado a nuestro papel de sujetos omnipotentes, proveedores, productores y heroicos, el cuerpo ha sido siempre para los hombres una máquina, una herramienta más de conquista y dominio, una carcasa a la que ha habido que mantener lo más fuerte posible pero no tanto por razones de salud y bienestar sino como abanderada de nuestro poderío. Fue así como empecé a entender cómo los gimnasios se habían convertido en nuevos santuarios de la masculinidad y cómo me sentí nuevamente perdido y humillado en unas aplicaciones de ligoteo donde todo parecía medirse en función de lo que los cuerpos cotizan en el mercado de la carne. Una especie de cosificación, sí, pero en un sentido contrario a la que experimentan las mujeres. Mientras que ellas son cosificadas para mantenerlas en un estatus subordinado, nosotros lo somos siempre para continuar siendo los “invictus” del anuncio. Tal y como por ejemplo nos demuestran algunos de esos “nuevos” líderes políticos que no dudan en lucir músculo y cuerpos a rebosar de grasa machista.