Aragonès: "Si lo catalanes se distinguieran por su aspecto yo tendría que dividirme entre Almería y Cataluña"

“El catalán es una lengua de cohesión y no de rechazo. Claro que se le puede hablar a alguien en castellano”, ha defendido el dirigente de ERC, al tiempo que ha afirmado que “la sociedad catalana es muy diversa y eso siempre es riqueza”.

Sin mesa de diálogo, no hay Presupuestos

Aragonès ha advertido también al PSOE de que “debe estar preparado para una negociación dura por los Presupuestos”, un tema que “nos preocupa especialmente” porque “hay muchos jubilados independentistas en Cataluña”.

Así, el vicepresident ha avisado de que el primer paso es poner en marcha la mesa de diálogo y después, y “sólo después”, estamos dispuestos a hablar de los Presupuestos.

En este contexto, Aragonès ha concretado que los Presupuestos son por naturaleza “limitativos”, por lo que es necesario crear “espacios para nuevas inversiones”: “No vamos a renunciar, por ambicioso que sea nuestro proyecto, a ningún espacio para la mejora de vida de los catalanes”, ha sentenciado.

“La oportunidad” de la mesa de diálogo

En referencia a la mesa de diálogo, que se pondrá en marcha “en las próximas dos semanas”, Aragonès ha asegurado que “el conjunto del independentismo no va a desaprovechar esta oportunidad”, aunque no va a ser algo que se solucione de la noche a la mañana, aunque es “un paso muy importante, porque hasta ahora un conflicto como el catalán no se ha gestionado, la respuesta ha sido la no respuesta”.

Aragonès ha opinado también que, “si en esa mesa hay mediador, mucho mejor, porque tenemos la experiencia de los incumplimientos por parte del Estado”. No obstante, ha matizado que eso no puede ser excusa para levantarse de la mesa, a la que ha reconocido que ERC “está atornillado”.

“La alternativa no sé cuál es y la que me puedo imaginar no es nada buena para Cataluña y el resto del Estado”, ha reconocido.

“Junqueras es el plan a y el plan b”

Aragonès se ha referido también a las próximas elecciones en Cataluña, pendientes de convocatoria por el president, Quim Torra. El vicepresident ha asegurado que ERC quiere que su presidente, Oriol Junqueras, sea su candidato, si bien ha admitido que él está disponible “si no es posible”.

“Nosotros queremos de candidato a Junqueras y para esto defendemos la recuperación de su inmunidad y de su escaño europeo”, ha explicado Aragonès, quien ha llegado a decir que “el plan a es Junqueras, el b es Junqueras... y si no es posible, yo estoy a disposición”.

“No está justificada”

Aragonès ha valorado también la cancelación del Mobile World Congress 2020 por “motivo de fuerza mayor”, como ha calificado la organización al coronavirus.

“Si es en referencia a la capacidad del sistema de Salud catalán, no está justificada, porque es un sistema robusto”, ha argumentado Aragonès, quien ha hablado de una “epidemia de miedo de varias corporaciones a nivel global”.

“Es una mala noticia, porque el impacto del Mobile en la economía catalana es muy positivo, pero tenemos la oportunidad de reforzar la alianza con GSMA para próximas ediciones”, ha defendido el dirigente catalán.