Pero después de muchos comentarios, se ha grabado mandando un mensaje de tranquilidad:

“Bueno, vamos a ver, tranquilidad todo el mundo, hay libertad de expresión. Yo no insulto a nadie y respeto las opiniones de todo el mundo. Cuando yo digo algo es una opinión y la doy en un medio donde todo el mundo se expresa. Yo no creo que Twitter esté para insultar, está para la libertad de expresión, para desahogarnos en algunas cosas y para decir la verdad y salir con la cara de uno, no con la foto de un pie, una mano o la cara de otro. Yo soy yo y digo las cosas con respeto y con cariño. No me meteré jamás con nadie de ningún partido. Yo no pertenezco a ningún partido ni tengo carnet de ningún partido. Soy un demócrata que a la hora de votar voto a quien yo creo que comulga más con mis ideas. Ruego a todos los que se ofenden y se ponen alterados y nerviosos que estén tranquilos, que yo no soy nadie. Soy un cómico, uno de los más que tiene la opción de poder votar a quien le dé la gana y tiene la opinión que tienen muchísimos españoles. Pero tranquilos, que si queréis no digo nada”.