Arrimadas describe con una sola palabra su relación con Feijóo

“Mi relación con Feijóo es muy cordial, coincidimos en muchos actos y vamos comentando”, ha descrito, aunque ha opinado que el PP, según ella, quiere que Ciudadanos no se presente en todos los municipios.

“Creo que el PP tiene un interés de que no haya papeleta de Ciudadanos en las próximas elecciones. Que la gente de centro, liberal y que quiere reformas en España no pueda elegir a Ciudadanos y tenga que elegir entre el PP y el PSOE”, ha añadido, informando que ella va a trabajar para que “haya proyectos liberales en todos los municipios”.

De nuevo, ha insistido en que ambas formaciones pueden dar respuestas conjuntas, como la moción de censura: “Por eso le he trasladado que tendría nuestro apoyo si la presentara una moción de censura. Ahora sí tiene utilidad, ya que puede dar repercusión, retrasar los plazos y mostrar unidad entre diferentes sensibilidades”.

“El problema de Sánchez no es que sea socialista o tenga un gobierno de izquierdas, el problema es que no tiene ideología porque no tiene escrúpulos”, ha sentenciado.