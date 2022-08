Ashton Kutcher habla de la enfermedad por la que casi dejó de poder caminar, ver o escuchar

Mark Sagliocco via Getty Images

Mark Sagliocco via Getty Images

El actor Ashton Kutcher ha estado meses fuera de los focos sin que nadie supiera la razón. Ahora, el actor se ha sincerado sobre el motivo en un episodio del programa de National Geographic, Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, en el que cuenta que sufrió una rara enfermedad autoinmune que le afectó al oído, la vista y el equilibrio.

“Hace dos años, tuve esta vasculitis extraña que me quitó la visión, mi audición y todo el equilibrio”, ha contado el actor, de 44 años, quien ha estado cerca de un año recuperándose de su dolencia.

“No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar. Me siento con suerte de estar vivo”, ha enfatizado y ha agradecido “la oportunidad que le ha dado la vida”.

En julio de 2021 él y su pareja, la también actriz Mila Kunis, confesaron que solo bañaban a sus hijos cuando estaban muy sucios. “Si se les ve sucios, los lavamos. Si no, no tiene sentido”, señalaron en el podcast Armchair Expert, de Dax Shepard. Un mensaje que hizo que expertos salieran a defender por qué hay que lavar a los pequeños aunque en muchos casos no se les vea la suciedad.