La surrealista razón por la que Ashton Kutcher ha publicado su número de teléfono en Twitter

Todos los famosos evitan que su número de teléfono salga a la luz, pero Ashton Kutcher ha decidido hacer justo lo contrario. El actor ha querido encontrar otra forma de conexión con todos sus fans y ha publicado su número en Twitter, previo aviso.

Changing my social media strategy starting tomorrow. Stay tuned.

"Cambiaré mi estrategia de redes sociales a partir de mañana. Manténganse al tanto", anunciaba este martes. Después, escribió otro tuit en el que añadía el teléfono: "Echo de menos tener una conexión real con la gente, con mi comunidad. A partir de ahora podéis enviarme mensajes de texto. Me parece la forma perfecta de compartir noticias sin filtro sobre mi vida".

La estrategia salió como todo el mundo esperaba: a Kutcher le bombardearon el teléfono con mensajes, por lo que tuvo que borrar el tuit. "Lo repondré pronto. Los SMS son una bestia muy frágil", confesó.

I will repost soon... sms is a fragile beast