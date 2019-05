Así es vivir con depresión crónica

El episodio anterior a ese consistió sobre todo en llorar. Llorar y proyectar en mi mente los escenarios más terribles en los que se podían encontrar mis seres queridos. Y llorar por eso también. De nuevo, pasaron meses hasta que me di cuenta de que tal vez estaba deprimida; solo pensaba que había fracasado en todo y que lo mejor de mi vida ya se había acabado.

La última vez fue así: primero, me subió 20 miligramos la dosis del medicamento que ya tomaba. Unas pocas semanas después, como aún me sentía como si estuviera despellejada y el mundo entero se estuviera frotando contra mí, me recetó otro medicamento “de apoyo” indicado como complemento para los trastornos de depresión mayor “que no responden de forma adecuada a los antidepresivos”. Más semanas de espera viviendo inmersa en un sentimiento siniestro y agudo tan horrible que hasta me lo puedo imaginar con colmillos y garras. Los efectos secundarios de ese medicamento resultaron ser intolerables y al dejar de tomarlo acabé peor que cuando empecé. A estas alturas, había llegado el momento de probar un nuevo medicamento que tal vez funcionaría o tal vez no, pero no lo descubriría hasta pasadas entre 4 y 6 semanas. Mientras tanto, hasta escuchar música era un sufrimiento.