Así está la izquierda andaluza ante unas posibles elecciones

Pese a que el diálogo con el Gobierno de la Junta no fructificó y finalmente los socialistas presentaron enmiendas a la totalidad de las cuentas, Espadas ha instado esta semana al presidente andaluz a que presente un proyecto de presupuestos “dialogados”. “Con un gobierno en minoría, el proyecto requiere negociación y diálogo, y no soberbia, ni cálculos electorales”, ha asegurado.

Una formación que se partió en dos en el Parlamento hace un año, cuando ocho de sus diputados de la corriente Anticapitalista fueron expulsados a petición de Podemos e Izquierda Unida para pasar a ser parlamentarios no adscritos. Entre ellos, Teresa Rodríguez , la que fuera líder de Podemos en Andalucía, actual líder de Adelante Andalucía, muy crítica, entre otras cosas, con los acuerdos de Podemos con el PSOE en el Gobierno central.

PSOE, PP y Vox aprueban a propuesta de IU mi expulsión y la de mis compañer@s del grupo parlamentario durante mi permiso de maternidad.Tanto tocar las narices con las dietas y las bajadas de sueldo los ha puesto de acuerdo en algo: me odian. Es un atropello jurídico. Recurriremos

Por ello, la formación morada, que todavía no cuenta con candidato, insta al resto de fuerzas de izquierdas a “ampliar alianzas, ser más fuertes y crear una alternativa de gobierno”, como expresó esta semana su portavoz y líder de IU en Andalucía, Toni Valero. También lo expresaron desde Madrid los portavoces de IU y Podemos, Sira Rego y Pablo Fernández.

“No he entendido muy bien ese ofrecimiento. Entre otras cosas, nadie me ha llamado”, se quejó Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, preguntada por este asunto en 7TV. “Cómo una señora de Valencia que vive en Madrid y un diputado de León hacen un emplazamiento para generar un espacio de diálogo de las fuerzas políticas de la izquierda andaluza. Eso es no entender absolutamente nada de lo que ha pasado. Precisamente por eso se rompió Adelante Andalucía”, agregó.

Para lograr un acuerdo, Rodríguez señaló como línea roja precisamente que las decisiones de una eventual coalición se tomen en Andalucía. “Tanto para tener voz propia en el Estado y en Europa como para, aquí, tener una relación con el Gobierno que no sea de subalternidad, aunque sea de tu fuerza política”, explicó.

“A pesar de todas las faenas que nos hemos hecho, compartimos un programa y un espacio. Sería deseable poder sentarnos y hablar, aunque solo sea para firmar un pacto de no agresión”, agregó.

A ese “frente amplio”, Unidas Podemos también quiere sumar al partido de Íñigo Errejón, Más País, cuya marca en Andalucía se presentó este jueves bajo el nombre de Andaluces Levantaos, en coalición con Andalucía Por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz.