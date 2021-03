Así fue el 'cara a cara' con Diego que Mediaset eliminó tras la detención de Carlos

Ante la gravedad de los hechos que rodean al tentador Carlos Algora, Mediaset, responsable del programa en el que participó, La Isla de las Tentaciones, decidió eliminar las imágenes en las que este aparecía.

Actualmente Algora está en libertad provisional con cargos de abuso sexual con acceso carnal. Los hechos de los que se le acusan se conocieron el miércoles, cuando la Guardia Civil anunció el arresto de tres presuntos autores de un abuso sexual denunciado por una estudiante extranjera en el transcurso de una fiesta ilegal en un chalet de Colmenarejo (Madrid) el 13 de febrero, entre ellos el concursante.

Por eso Mediaset ha sido tajante y ha ‘fulminado’ su paso por el programa, incluido su esperado ‘cara a cara’ con el novio (o ex novio) de la concursante Lola, Diego. Sin embargo, la entrega que se emitió este miércoles se colgó en exclusiva para los abonados a Mitele Plus veinticuatro horas antes de su emisión en abierto, en la que sí estaba el capítulo protagonizado por Algora. De ahí que se haya podido ver, a través de las redes, cómo fue el tenso encuentro.

“Tres años que llevas… y en dos días”, le decía Carlos a Diego nada más verle haciendo referencia a los besos que el concursante se había dado con Carla en el jacuzzi. Diego, por su parte, se iba por las ramas: “Muy bien. Me has hecho un gran favor al darme cuenta de que la persona que tengo al lado no vale un duro”. “No, la persona que tienes al lado no te la mereces”, insistía Carlos.