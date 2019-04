Así suena 'Me traicionaste', la canción de Rosalía para 'Juego de Tronos'

El fenómeno de Rosalía ya ha llegado incluso a la serie internacional del momento: Juego de Tronos. El disco de la octava y última temporada de la ficción de HBO, cuenta con una canción de la cantante catalana.

Me traicionaste, un tema compuesto en exclusiva para For The Throne, es el único con título y letra en castellano, ocupa el noveno lugar del disco, y suena así: