Así va a cambiar tu forma de pagar por internet

¿Compras por internet? Siete de cada 10 internautas lo hacen. A pesar del auge del comercio electrónico, seguro que a menudo te ha invadido una sensación de inseguridad a la hora de pagar y te habrás preguntado si otra persona podía hacerse con los datos de tu tarjeta. No andabas desencaminado: el 80% de las transacciones realizadas por internet hasta ahora se llevaron a cabo en un entorno de compra no seguro, es decir, el cliente no tuvo que introducir ninguna clave a la hora de hacer el pago, según un estudio elaborado por Mastercard y recogido por BBVA en su blog .

Esto no va a volver a pasar. Las instituciones europeas se han puesto las pilas y han iniciado una auténtica revolución para cambiar la forma de comprar por internet. Los 508 millones de ciudadanos de la UE seguro que han oído hablar en las últimas semanas del PSD2. Estas siglas no tienen nada que ver con el androide R2D2 de las películas de Star Wars, sino que significan Payment Service Directive 2, una nueva normativa europea cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los pagos online.

Esta normativa europea tendría que haberse comenzado a aplicar ya en España y en el resto de países del club comunitario el pasado sábado 14 de septiembre. Sin embargo, una vez más Spain is different. El 75% de los comercios que vende en internet desconocía la normativa y no estaba preparado, según el estudio de Mastercard. Ante la falta de preparación, el Banco de España se vio obligado a dar una prórroga para que todo esté a punto. Todavía no se sabe cuánto tiempo durará, aunque probablemente sea de 12 o 14 meses, según apuntaba Cinco Días.