Villarejo reveló a Cospedal en 2017 la cuenta del rey emérito en Suiza

Villarejo: Que no se preocupe nadie, que no va a llegar la sangre al río...

López del Hierro: No te preocupes, no te preocupes...

Villarejo: Lo único, obviamente, es que le doy caña al general este [Félix Sanz Roldán], que está loco y obsesionado conmigo, pero nada más.

López del Hierro: Eso me han dicho, sí.

Villarejo: No me gustaría que ahora salieran voces laudatorias al general dándome caña a mí.

López del Hierro: Si lo que hay que hacer es firmar la paz...

Villarejo: Que la firme él. Yo la he firmado hace mil años. No quiero líos. Solo pido que me olvidéis. Es una persecución brutal... Yo no hago nada de nada, defiendo todo lo que se ha hecho tanto en Cataluña como en todos los sitios, y defiendo la Monarquía, porque entiendo que es un pilar fundamental, y lo que es el Estado de Derecho que tenemos. Pero hay un sujeto que está a su aire, que se cree el director del FBI, que cuando se muera es cuando se va a ir, que si no, no se quiere ir, y que es un tipo que no controla nadie y que decide sobre vidas y haciendas de todo el mundo... Pero nadie se atreve porque todo el mundo le tiene miedo (...) Lamento el disgusto que puedan tener ahí, pero solo pretendo defenderme.