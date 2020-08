Auditoría, neutralidad y pandemia

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Fernando Simón.

“La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia”.

Rudolf Virchov (1821-1902)

Recientemente, un grupo de profesionales e investigadores del ámbito de la epidemiología, la virología y la salud pública han publicado en la revista científica The Lancet una carta al Gobierno español instándole a la realización de una auditoría seria e independiente sobre la gestión de la pandemia de la covid-19. El Gobierno ha respondido favorablemente y nuevas sociedades científicas la han apoyado en los últimos días. Llama la atención que la petición se haga públicamente y desde fuera, como si la relación con el Gobierno central, las consejerías de las comunidades autónomas (CCAA) y sus respectivos técnicos estuviese atascada y no existiesen cauces que permitiesen la sugerencia o la persuasión. Sobre todo, cuando el propio presidente del Gobierno lo había anunciado previamente en rueda de prensa y varias CCAA habían mostrado también su voluntad de llevar a cabo una evaluación. Se trata, por tanto, de una muy buena iniciativa, de la que no cabe duda sobre su intención de contribuir en positivo a corregir insuficiencias y errores, y prevenir con ello nuevas olas y sobre todo futuras pandemias. Evaluar es además un principio de la salud pública y eso es ineludible tanto en la situación actual como al final de la pandemia. Hacerlo sobre una crisis de la importancia de la covid-19 es, por otra parte, imprescindible.

Sin embargo, resultan significativos los detalles de la iniciativa relativos tanto a un pretendido carácter neutral y apolítico como al carácter urgente de la auditoría en medio del tráfago de control y todavía con la pandemia en pleno auge, o sobre los criterios y la composición que se proponen para el futuro equipo auditor. Como siempre, el diablo está en los detalles.

La gestión de la pandemia, no cabe duda, debe estar basada en la evidencia científica, eso es obvio. La cuestión es que la ciencia, y más en concreto la salud pública, no es un dogma. Es un terreno propicio para la incertidumbre y la variabilidad. Sobre todo frente a un fenómeno nuevo, en que se ha ido conociendo al nuevo virus en humanos, su transmisión y patogenia, y por tanto, las medidas para su contención y tratamiento. En definitiva, se ha ido funcionando poco menos que por ensayo y error, prácticamente desde su inicio hasta la actualidad. Todo en un contexto social que, como en otras pandemias, ha afectado a la transmisión diferenciada entre países y clases sociales y que ha interrumpido en momentos críticos la cadena de suministro de EPIs, tests, medicamentos y tecnología sanitaria.

En un proceso asimismo que por su propia dimensión tiene carácter global y en que los conocimientos, las orientaciones y criterios han partido de los organismos internacionales de salud pública como la OMS y el ECDC de los que han participado los expertos y organismos estatales que han venido asesorando a sus respectivos gobiernos. Unos organismos que también han sido motivo de controversia, y que han sido los primeros frente a los que algunos gobiernos negacionistas, defensores de la llamada inmunidad de rebaño, han esgrimido también la necesidad de una auditoría como primer paso para cuestionarlos. Así ha ocurrido por parte de Trump frente a la OMS, a la que ha acusado de estar al servicio del Gobierno chino y a la que a continuación ha excluido de la financiación y la participación de los EEUU. Un ataque político sin precedentes contra los organismos multilaterales de salud y frente a su estrategia de contención y confinamiento que ha primado la salud sobre el mantenimiento a toda costa de la actividad económica.