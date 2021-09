El obispo emérito de Solsona, Xavier Novell, de 52 años, se ha convertido en el protagonista de la semana al conocerse que renunció en agosto como obispo de la localidad por la relación sentimental que mantiene con una mujer, psicóloga y escritora de novela erótica.

Para poner más picante al asunto, una de las novelas, El infierno de la lujuria de Gabriel, tiene con connotaciones satánicas. El portal ‘Religión digital’ atribuye a Novell la siguiente frase: “Me he enamorado y quiero hacer las cosas bien”.

Ahora también sale a la luz una entrevista que Novell concedió en 2011 a El País y que leída ahora, una década después, da idea de cómo cambia la vida.

En esa charla le preguntaron cuál sería “el camino recto” si un día él se enamorase. “Si un día yo me encuentro con una mujer que me atrae por su forma de ser o de pensar o de hacer, y suscita en mí un sentimiento de afecto conyugal, de enamoramiento, creo que lo que tengo que hacer y haría sería no verla más”, respondió.

Justo a continuación fue preguntado si renunciaría a los hábitos por amor. Y no pudo ser más claro: “Creo que esa no sería mi decisión acertada, y tampoco la de quienes lo han hecho, a no ser que no tengan vocación. Si están allí porque su madre quería un hijo cura o se metió en el seminario a los 11 años y no ha visto el mundo, se entiende”.

En la misma entrevista, Novell decía que nunca llegó a tener novia, pero matizaba: “Estuve enamorado, hice una propuesta que fue rechazada. Yo rechacé algunas también, eh [ríe]. Y sí, varias chicas me han gustado. Después, en el seminario, una chica me dejó intranquilo semanas, pero el Señor me tenía bien agarrado”.