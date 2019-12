León aprueba una moción para pedir su independencia de Castilla junto a Zamora y Salamanca

No obstante, ha remarcado que la hora de presentar esta iniciativa no ha pesado tanto la cuestión económica como el hecho de reivindicar el derecho de la tres provincias de constituir una comunidad autónoma que represente verdaderamente su identidad.

Qué es la Región Leonesa

La Región Leonesa, una de las regiones históricas españolas, estuvo conformada por las provincias de Zamora, Salamanca y la propia León. Desde los años 80, con la distribución autonómica del Estado y la conformación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León surgió un movimiento de población insatisfecha con su integración en la comunidad.

Así, se desarrollaron partidos con extensión en las tres provincias que buscaban precisamente el reconocimiento de esta Región, como el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) o la Unión Leonesista.

La propuesta ha sido apoyada por el PSOE y ha sido el propio alcalde socialista, José Antonio Díez, quien ha querido intervenir para decir que los leoneses “no se sienten parte de la Comunidad de Castilla y León” y afirmar que siempre trabajará por León. El regidor leonés ha vaticinado que si la iniciativa prospera será bueno para la Región Leonesa desde el punto de vista económico.

Por su parte, el edil de Podemos, Nicanor Pastrana, ha coincidido con Sendino en que para votar esta cuestión es necesario anteponer el corazón a la cabeza.

Para el PP, el gobierno local “ha caído en la estrategia de abrazar los regionalismos”

El portavoz del PP y exalcalde de León, Antonio Silván, ha rechazado la propuesta y ha subrayado que ve con preocupación cómo el equipo de gobierno “ha caído en la estrategia de abrazar los regionalismos” y ha llegado a comparar la moción con el movimiento independentista catalán.

Además, ha preguntado al alcalde si está dispuesto a dimitir en caso de que no consiga el apoyo del grupo socialista en las Cortes.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos González-Antón, también ha vinculado la moción al “procés” y ha advertido de que “las fronteras siempre traen nuevas fronteras”.

Óscar Puente, alcalde de Valladolid prefiere “morderse la lengua”

La Ejecutiva Federal del PSOE no entiende el empeño del alcalde León, el socialista José Antonio Diez, de promover una autonomía para las provincias de León, Zamora y Salamanca, que este viernes ha tenido un nuevo episodio con una moción aprobaba en el Ayuntamiento de León con esa finalidad.

“Permítanme que me muerda la lengua”, ha respondido a los periodistas el alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), al ser preguntado por esta moción, quien por otra parte no ha dudado en responder como portavoz de la Ejecutiva Federal de su partido al afirmar que “en Ferraz no han entendido ni palabra de esta iniciativa”.

“Les aseguro que las personas al frente de la organización del partido en Ferraz no son de Castilla y León y no han entendido ni una palabra de esta iniciativa” que pide la autonomía para la antigua Región Leonesa, ha declarado Puente este viernes al término de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.