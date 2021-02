Ayuso: "La desesperación porque se muere gente te dispara la imaginación y anima a pensar en grande"

“No puedes cerrarlo todo. La salud y la economía van de la mano. La salud no es no contagiarse sólo, es más; es estabilidad emocional. El cierre absoluto ya lo vivimos y no mató al virus. Hay que aplicar medidas creativas y apelar a la responsabilidad nacional”, afirma.

Aunque admite que se equivocó “en no haber tomado las medidas de marzo en febrero”, no cree que la solución al aumento de contagios esté en el cierre absoluto.

Precisamente sobre la izquierda y las críticas a su gestión, Ayuso asegura que “la izquierda es más machista de lo que se cree. Hay un tipo de ataques de la izquierda feminista que son machistas. Me han llamado enferma mental o cuqui, apelativos que a un hombre nunca se le dirían. Aunque te puedes imaginar lo que me importa”.

“Insensata, tipa peligrosa... Lo de siempre. No quiero ni pensar en lo que estaría pasando en España si gobernara el PP una situación como la actual. Estarían quemando las calles. No pararían, aquí he visto manifestaciones por una mascota ‘asesinada’. He visto a la izquierda en las calles por asuntos mucho menores. Y, sin embargo, aquí ahora no pasa nada, porque controlan los sondeos y tienen un gran poder en la opinión pública”, responde.

Sobre la cantidad de fallecidos que está dejando el coronavirus, Ayuso reconoce que le ha cambiado la vida “y la forma de ver las cosas”. “Yo no he vuelto a ser la misma. Te vuelves muy pragmática, sin agobios al tomar decisiones. La presión la sé soportar, lo peor ya lo he vivido. Que se te mueran 500 personas al día, hasta 900 en uno, hace que relativices otros problemas. Porque todo tiene solución, excepto la muerte”, añade.