Ayuso da por terminada la rueda de prensa y, cuando ya está recogiendo, suelta esta 'perla'

“Lo que está claro es que hoy la Lotería reparte ilusiones entre los españoles y Tezanos reparte ilusiones entre la izquierda. De no creer”, ha afirmado Ayuso.

Dicho eso, ha dado las gracias y ha dado por finalizada su comparecencia, pero justo cuando estaba recogiendo sus hojas ha soltado: ”¿Os han preguntado los del CIS aquí a alguno? No, ¿no?”.

Así lo ha dicho después de los datos de la encuesta del CIS que apuntan a una victoria del PP en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, con un rango de escaños entre los 55 y los 67, por lo que no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada actualmente en 69), y abran la puerta a un pacto de izquierda (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos) que podría arrebatarle la Comunidad.

Ciudadanos, que perdió sus 26 parlamentarios en las elecciones anticipadas de mayo de 2019, ahora se sitúa en una horquilla entre los 0 y 4 escaños. No obstante, no se acercaría al 5% de intención de voto mínimo para entrar en la Cámara regional. El partido que en Madrid lidera Begoña Villacís aún no tiene candidato autonómico.