Ayuso dice que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el más autoritario desde la dictadura"

Ni un día sin la mirada puesta en el Gobierno central. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ha asegurado que es “el más autoritario desde la dictadura”.

Durante un acto sobre vivienda en Valdebebas, la presidenta regional se ha referido a la sentencia del Constitucional que ha tumbado la prórroga del segundo estado de alarma por el coronavirus y ha “denunciado” que “estamos ante el Gobierno más autoritario desde la dictadura”.

¿Qué razón esgrime Ayuso para tamaña aseveración? “Casi tengo que irme de la Puerta del Sol por negarme a cerrar Madrid de manera ilegal durante el estado de alarma que nos impuso el Gobierno de Sánchez”.

Según Ayuso, el Ejecutivo central “mintió” sobre la situación epidemiológica en Madrid. “Nos estuvieron acorralando para intentar de manera ilegal cerrar la Comunidad a lo que se opuso frontalmente este gobierno”.

“De no haber sido así, no queremos conocer las consecuencias económicas de esa decisión arbitraria e impositiva”, ha dicho Ayuso, que no se ha referido a las consecuencias sanitarias que tuvo esta medida.

Según la presidenta madrileña, su Gobierno tenía “razón”. “Otra vez la justicia nos lo vuelve a decir y por eso, insisto, estamos ante el Gobierno más autoritario que hemos conocido en democracia, desde la dictadura no hemos conocido algo igual y no podemos acostumbrarnos a esto”, ha agregado.

Ayuso ha acusado al Gobierno de Sánchez de despreciar la ley, atacar a la justicia y “amordazar” al Parlamento. “Ya llevan en dos legislaturas 98 decretos ley. Están gobernando a base de decretazos”, ha denunciado.

La presidenta madrileña ha seguido enumerando males del Ejecutivo central, llegando a asegurar que “interviene consejos de las empresas”.