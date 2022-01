Preguntan a Ayuso por su "espléndida relación" con Egea: se ríe antes de contestar

La respuesta de Ayuso

Ayuso ha respondido directa, indicando “bueno, no sabría decirte” y acto seguido se ha echado a reír, despertando las carcajadas de los tertulianos presentes en la mesa de Onda Cero. “Si no lo sabe usted”, ha valorado Alsina tras reírse también.

“Bueno, hemos empezado el año con... muchas cosas por delante, tenemos una situación económica, cierta, muy difícil en España”, ha empezado argumentando Ayuso para empezar a cargar contra el Gobierno por cuestiones fiscales. “Y todo eso les ha acercado a Teodoro y usted”, ha reflexionado el periodista. “Y todo eso ha hecho que sigamos hablando ahora de lo importante”, ha matizado la dirigente regional, “y no de cuestiones que, que, en el fondo la gente... pues, no está... no está a ellas”.