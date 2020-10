Todo lo que omite Ayuso en su primera reacción (en Twitter) al estado de alarma en Madrid

Más de 24 horas ha tardado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en reaccionar a la aplicación del estado de alarma en el territorio que gobierna por la situación de la pandemia de coronavirus en la región.

Y lo ha hecho aprovechando que, según sus propios datos, la incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid ha bajado de 500 casos por 100.000 habitantes.

Con este dato pide Ayuso que se termine con la medida que comenzó a aplicarse ayer mismo y así lo expresa: “Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre, no será Madrid”.