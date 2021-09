Ayuso: "Madrid no es un terruño, no se la puede tratar solamente como una región"

Después, insistido por el periodista sobre los recelos que genera su figura, ha dicho que “hay de todo”. “Yo en mi casa me siento muy acogida por prácticamente todo el mundo”, ha agregado.

Ayuso cree que esto “pasa mucho con los presidentes de la Comunidad de Madrid”. “Cuando llegan, como siempre tenemos un discurso nacional, porque Madrid no es un terruño, Madrid no se puede tratar solamente como una región, Madrid es algo más; pasa mucho que con los mensajes nacionales de los presidentes de la Comunidad de Madrid siempre se habla de algo más”.

“Pero yo, sinceramente, es que acabo de llegar. Llevo sólo dos años al frente de Madrid, sería insensato pensar que hay algo mejor, cuando no lo hay. No estoy a nada de eso”, ha aclarado.

Por si había dudas, ha agregado: “He defendido siempre que las carreras políticas tienen que ser intensas, viviendo el presente, para después no convertirte en parte del problema”.

Preguntada por si sigue queriendo presidir el PP de Madrid, Ayuso no lo ha negado pero ha dicho que “es algo que no ocupa” su tiempo hasta que no se convoque el congreso regional.

Puedes ver el momento completo en el siguiente vídeo, a partir del minuto 10:00.