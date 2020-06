Ayuso pasa de "nadie murió solo en Madrid" a "solos han fallecido todos los enfermos de Covid" en apenas unos segundos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido de las críticas de la oposición a la gestión de su gobierno de las residencias de ancianos durante la crisis del coronavirus, tras la publicación de un borrador que instaba a los hospitales a no aceptar a mayores contagiados.

Lo ha hecho atacando al Gobierno central de Pedro Sánchez y cargando contra el feminismo por la manifestación del 8 de marzo.

“Todos actuamos tarde porque en esas fechas clave nos estábamos ahorcando en sus marcos mentales, en sus trampas”, ha dicho Ayuso, quien ha pedido “reflexionar” sobre “lo que ha ocurrido aquí” durante su respuesta a la portavoz de Podemos, Isa Serra.

La presidenta madrileña ha puesto en duda que la formación morada tenga interés por los ancianos y ha pedido a Serra que critique igual al vicepresidente Pablo Iglesias. ”¿Qué gesto humano ha tenido Pablo Iglesias? ¿Ha ido a alguna residencia? ¿Se ha acercado a algún hospital? ¿Ha presentado algún plan por la soledad para los mayores?”.

Entonces, Ayuso ha asegurado lo siguiente:

Palabras que contrastan con lo que ha contestado al diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà apenas unos minutos después:

“Me hace hablar de los mayores como si yo no los tuviera en mi familia, como si a mí me importaran menos. No sé si sabe usted además que solos han fallecido todos los enfermos de Covid, fueran mayores o fueran jóvenes, porque hemos vivido un virus altamente contagioso que ha evitado en muchos casos traslados a hospitales y en muchos casos visitas a las personas hospitalizadas”.