Mira el reloj: esto es lo que ha tardado Ayuso en hablar de Iglesias tras decir que no habla de Iglesias

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad, ha sido entrevistada por Ana Rosa Quintana en El Programa de AR (Telecinco).

Una entrevista en la que ha puesto en valor el apoyo popular que siente antes de que comience la campaña electoral, que se inicia este domingo 18.

“En varios bares de Madrid hay incluso cervezas en las que sale mi carilla en la botella. Es que he visto, hasta en Cobo Calleja, he visto camisetas con lemas míos y veo que la gente va por la calle siempre con pulseras, desde los balcones me dicen cosas...”, ha explicado.

Después ha recordado que en Mercamadrid “la gente que no está subvencionada, repartidores, proveedores, en torno a la restauración, es toda la gente que, desde luego a Pablo Iglesias no creo que le quieran ver mucho”.

“No habla usted mucho de Pablo Iglesias durante la campaña”, ha apuntado Quintana.

“Pero porque no pinta nada”, ha respondido Ayuso cuando en el reloj del programa marcaban las 9:52 de la mañana.

Tras asegurar que en los “barrios humildes” a Iglesias “no le quieren ver ni en pintura” y criticar las propuestas de Unidas Podemos y del PSOE sobre vivienda y que el dirigente morado meta en sus listas electorales “a alguien que viene del comercio ilegal”.

“Es una persona tan demagoga y tan desfasada, que sobre todo lo que ha hecho es alejarse del pueblo, ha abandonado Madrid y ahora, pues está a otra cosa y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que no se va a quedar aquí. Entonces, para qué le vamos a dedicar tiempo”, ha afirmado.

Entonces, Quintana le ha preguntado por los posibles pactos tras las elecciones: “Usted, si no consigue el objetivo de gobernar sola, si no le dan los números, uno de los asuntos que se está utilizando más en campaña es que usted tendrá que contar con Vox”.

Y a una pregunta que nada tenía que ver con Iglesias y un minuto después de decir que no habla de él, Ayuso ha contestado así: “Espérate, además, que como Pablo Iglesias no salga en la Asamblea, ya me debéis dos o tres, ¿eh? Porque esa ya, se acabó”.