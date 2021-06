Ayuso se abre con Alsina: le da la risa, lo dice claramente y luego matiza que era broma

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pasado tal vez de sincera en una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, que le ha preguntado si en esta legislatura que comienza echará más de menos a Ignacio Aguado, su vicepresidente durante dos años, o a Ángel Gabilondo, líder de la oposición durante el mismo periodo.

La dirigente del PP se ha reído y al final ha acabado admitiendo: “Bueno yo creo que...casi a Ángel Gabilondo”. Tras unos instantes de duda, Ayuso ha dado marcha atrás y ha matizado: “No lo sé, es una broma, no tengo ni idea”.

En cualquier caso, la presidenta ha sorprendido al hablar positivamente de Gabilondo y llegar a afirmar que ella le apoyaría para ser defensor del pueblo.

“Ahora que ha pasado la campaña, y la situación es diferente... En la campaña dijo: ‘Si de mí depende Ángel Gabilondo nunca será defensor del pueblo’. Ahora que ya eso quedó atrás, ¿estaría dispuesta a revisar esa posición y que el señor Gabilondo contara con su apoyo para ese puesto?”, le ha preguntado Alsina.

Tras unos segundos de silencio, Ayuso ha sido sincera: “La verdad es que sí. Es cierto que durante la campaña me llegué a decepcionar profundamente con él. Es un político al que he conocido bien, era un hombre de absolutos consensos, con un trato magnifico, un caballero desde el punto de vista político, además como pocos quedan en ese partido”.

Con todo, la dirigente del PP ha criticado que durante la campaña “cambió radicalmente y le convirtieron en una marioneta, una persona que leía unos argumentarios que nada tenían que ver con el discurso que había tenido hasta el momento”.

“Cada día decía una cosa y la contraria. Llegó a ponerme completamente de los nervios, me enfadé con él y dije: ’Contigo no quiero nada, no sé ni quien eres”, ha admitido.

Pese a ello, Ayuso ha asegurado que, una vez pasada la campaña y mirando con perspectiva, lo importante es la trayectoria: “Y hasta la fecha todo lo que he pensado de él se mantiene”.