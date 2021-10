El socarrat de Ayuso: descarta liderar (de momento) el PP y Casado respira (de momento)

Europa Press News via Getty Images

Al lío, Ayuso toma la palabra. La primera parte se la imaginan: gobiernos de libertad, etc. Revival 4-M. Y toca entrar al final en lo que todo el mundo esperaba (pero no de manera tan clara). Y sí esa palabra ha utilizado, quería que quedara “meridianamente” claro. Le salía esa vena de amistad desde hace 16 años con Casado. Comentaba que quería decirlo también delante de su mujer, de su familia, del partido y de los medios.

Dentro hablaba ya el ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen. El auditorio estaba a otra cosa. Y ya llegaba el turno de García Egea, que había conseguido al final que estuvieran todos los presidentes autonómicos escuchándolo. Sus palabras se analizaban al milímetro. Y sí, su cariño se notaba más hacia Feijóo o Moreno, a los que jaleaba. A Ayuso la citaba pero con Casado a la vez. Génova y Sol, esos dos mundos internos que llevan meses chocando. El murciano, ‘número dos’ del PP, incluso se ponía una banda sonora a toda mecha: The final countdown, de Europe . Tiroriroooo.

Emocionada, con los ojos lacrimosos, soltaba: “Pero hay una cosa que quiero que quede clara. Hace 16 años Pablo Casado dio un paso para presidir NNGG de Madrid y confió en mí. Y no dudé en estar con é. Tiempo más tarde hizo lo mismo al frente de la Portavocía del partido, que lo hizo con brillante. Y estuve ahí. Después dio un paso adelante para renovar el PP como lo ha hecho, no dudé y confió en mí. Estuve con él. Después me dio la mayor oportunidad política de toda mi vida que es presidir la Comunidad de Madrid, que es mi salida y mi meta política”.

Para rematar al hilo: “Hoy te quierodecir Pablo, delante de tu mujer, de la gente que más te quiere, de tu familia, de los medios, de todo el mundo... Te quiero dejar claro que tengo meridianamente claro donde está mi sitio. Y sé que mi sitio es Madrid”. (Por cierto, La Moncloa también está en Madrid).

Era el momento de despejar las dudas que hay (por el momento). Durante meses parte de la derecha política y mediática lleva preparando a Ayuso para lo que pueda pasar. Muchos en el partido le dan sólo una oportunidad más a Casado, en las elecciones de 2023, que serán sus terceras como cartel electoral. Y Ayuso es el recambio natural después de arrasar en las elecciones madrileñas.